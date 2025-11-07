  2. রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৮ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে আসলাম চৌধুরীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

ঐতিহাসিক জাতীয় জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে চট্টগ্রাম নগরীর বিপ্লব উদ্যানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মোহাম্মদ আসলাম চৌধুরী এফসিএ।

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে নেতাকর্মীদের নিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ শেষে আসলাম চৌধুরী বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এদেশে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু করেছিলেন। সিপাহী জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে তিনি মুক্ত হয়ে দেশে গনতন্ত্র ও উন্নয়ন সমৃদ্ধির রাজনীতি শুরু করেছেন। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালেও ছাত্রজনতার বিপ্লবে পতন ঘটেছিল স্বৈরাচারের। ঠিক একইভাবে ২০২৪ সালেও ছাত্রজনতার আন্দোলনে ফ্যাসিস্ট হাসিনা ক্ষমতা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। শহীদ জিয়া যে স্বনির্ভর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন তা গঠনে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মঞ্জুরুল আলম, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি মোরসালিন, উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি সরোয়ার উদ্দিন সেলিম, উত্তর জেলা তাঁতীদলের সভাপতি মো. সিদ্দিক, ১০ নং উত্তর কাট্টলী বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ্ব রফিক উদ্দিন, সদস্য সচিব মো. সেলিম, ৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড বিএনপির আহ্বায়ক রায়হান উদ্দিন প্রধান, সদস্য সচিব মাহবুবুল আলম, খ ম নাজিম উদ্দিন, জাফর আহমদ ভূইয়া, ইদ্রিছ মিয়া, ফজলুল করিম চৌধুরী, ছাত্রদল নেতা কোরবান আলী শাহেদ, মহানগর যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক ফেরদৌস আলম, আকবরশাহ স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক হাসান মাহমুদ, সদস্য সচিব তৌসিফ, এডভোকেট রেজোয়ান নুর সিদ্দিকী উজ্জল, যুবদল নেতা শাহেদুল ইসলাম প্রমুখ।

এএমএ/এএসএম

