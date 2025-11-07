  2. রাজনীতি

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসে রাজধানীতে বিএনপির র‍্যালি

প্রকাশিত: ০৫:৫৩ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপির উদ্যোগে রাজধানীতে র‍্যালি/ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে র‍্যালি করেছে বিএনপি। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে এই র‍্যালি শুরু হয়।

দলটির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত এ র‍্যালিতে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের হাজারো নেতাকর্মী ব্যানার-ফেস্টুন ও দলীয় পতাকা নিয়ে অংশ নেন। নয়াপল্টন এলাকা থেকে শুরু হওয়া র‍্যালিটি কাকরাইল, মালিবাগ, মগবাজার ও বাংলামোটর হয়ে কারওয়ান বাজারের সার্ক ফোয়ারা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

র‍্যালি শুরুর আগে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের চেতনা স্মরণ করে বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে এই দিনটি আমাদের নতুন প্রেরণা দেয়। জাতীয় ঐক্য, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার চেতনা ৭ নভেম্বরের মূল শিক্ষা।

সমাবেশটি বিকেল ৩টা ৩৫ মিনিটে শুরু হয়ে প্রায় আধা ঘণ্টা স্থায়ী হয়। এতে বিএনপির কেন্দ্রীয় ও অঙ্গসংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. আবদুল মঈন খান, আব্দুস সালাম, শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, আসাদুল করিম শাহিন, মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ, রফিকুল আলম মজনু, আমিনুল হক, ইশতিয়াক আজিজ উলফাত, এস এম জিলানী, আব্দুল মোনায়েম মুন্না, হেলাল খান, হাসান জাফির তুহিন, সানজিদা ইসলাম তুলি, রাকিবুল ইসলাম রাকিব প্রমুখ।

বিভিন্ন ব্যানার, প্ল্যাকার্ড, ট্রাক ও সাজানো গাড়ি নিয়ে নেতাকর্মীরা র‍্যালিতে অংশ নেন। এতে নয়াপল্টন এলাকা থেকে সোনারগাঁও হোটেল পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ থাকে। পুরো এলাকাজুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নজরদারি।

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের ৫০ বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে বিএনপি দিনটিকে পালন করছে ‘জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস’ হিসেবে।

