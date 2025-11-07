  2. রাজনীতি

হেলিকপ্টারে ঢাকা নেওয়া হলো গুলিবিদ্ধ বিএনপির প্রার্থী এরশাদকে

প্রকাশিত: ০৭:৫২ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকায় নেওয়ার জন্য হেলিকপ্টারে তোলা হচ্ছে বিএনপি নেতা এরশাদ উল্লাহকে/ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম-৮ (চান্দগাঁও ও বোয়ালখালী) আসনে বিএনপির প্রার্থী গুলিবিদ্ধ এরশাদ উল্লাহকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) দুপুরে হেলিকপ্টারে করে তাকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়।

চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ বুধবার (৫ নভেম্বর) আহত হওয়ার পর থেকে নগরের এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

এরশাদ উল্লাহর একান্ত সচিব মো. আরিফ মুন্না বলেন, ‘চিকিৎসকদের পরামর্শে তাকে চট্টগ্রাম এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে আমাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। দুপুর ২টায় নগরের জিইসি কনভেনশন সেন্টারের মাঠ থেকে হেলিকপ্টার যাত্রা শুরু করে। এসময় এরশাদ উল্লাহর ছেলেসহ কয়েকজন নিকটাত্মীয় সঙ্গে ছিলেন। বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে তাকে স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। মূলত চেকআপের জন্যই তাকে ঢাকায় নেওয়া হয়েছে।’

মহানগর বিএনপি সূত্রে জানা গেছে, এরশাদ উল্লাহ বর্তমানে শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

বুধবার নগরের চান্দগাঁও চালিতাতলী খন্দকারপাড়ায় নির্বাচনী জনসংযোগের সময় বিএনপির এ নেতাসহ বেশ কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হন। তাদের মধ্যে গুলিবিদ্ধ সরোয়ার হোসেন বাবলা (৪৩) মারা গেছেন। বাবলাকে হত্যার ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৭।

