জামায়াত নেতা নজরুল

বাংলাদেশপন্থা ও ইসলামপন্থার সম্মিলিত প্রয়াসে নতুন দেশ গড়তে হবে

চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৮:০৯ পিএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিরা/ছবি: সংগৃহীত

বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যুব প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশপন্থা ও ইসলামপন্থার সম্মিলিত প্রয়াসে নতুন বাংলাদেশ গঠন করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরীর আমির মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম।

শুক্রবার (৭ নভেম্বর) জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। নগরীর দেওয়ানবাজারে বাংলাদেশ ইসলামি একাডেমি (বিআইএ) মিলনায়তনে এ সভা হয়।

নজরুল ইসলাম ৭ নভেম্বরের ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবার স্লোগান নিয়ে নেমে পড়ে একদল সেনা। বায়তুল মোকাররম থেকেও অনুরূপভাবে গগনবিদারী স্লোগানে স্বতঃস্ফূর্ত জনতা সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলে যায়। পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বরে অভূতপূর্ব এ ঘটনার সাক্ষী হয় বাংলাদেশ। এভাবেই ভারতীয় হেজেমনির সমাজতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বামধারা ও ভারতীয় দোসররা পরাজিত হয় এবং বাংলাদেশের নেতৃত্ব চলে আসে জিয়াউর রহমানের হাতে।’

জামায়াত নেতা আরও বলেন, ‘বাংলাদেশ জিন্দাবাদ আর নারায়ে তকবির আল্লাহু আকবার স্লোগানধারী জনতা কারা ছিল তা বরাবরই আলোচনার বাইরে রয়ে গেছে। সেদিন তো জিয়ার কোনো দল ছিল না। বাকশালী শাসন প্রতিষ্ঠার আগেই যে ইসলামপন্থাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, মূলত তারাই সেদিন জনতার নেতৃত্ব দিয়েছিল। এভাবেই বাংলাদেশপন্থা আর ইসলামপন্থা একাকার হয়েছিল সেদিন।’

‘চব্বিশের ৩৬ জুলাই বিপ্লবের পরও খুনি-লুটেরাদের নামে-বেনামে সংগঠিত করে সেই ভারতীয় হেজেমনি নানামুখী ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। তাদের শিখিয়ে দেওয়া একাত্তরের ফ্যাসিবাদী বয়ান নিয়ে স্বৈরাচারের দোসরসহ দ্বান্দ্বিক মতবাদে বিশ্বাসী বামপন্থী সুবিধাভোগীরাই ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করছে নতুন বাংলাদেশের অভিযাত্রাকে থামিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে। বিপ্লব ও সংহতি দিবসে আজকে শপথ নিতে হবে ঐক্যবদ্ধতার। বাংলাদেশপন্থা ও ইসলামপন্থার সম্মিলিত প্রয়াসেই নতুন বাংলাদেশ গঠন করতে হবে বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যুব প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে,’ যোগ করেন তিনি।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরীর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ উল্লাহর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন দলের চট্টগ্রাম-২ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মুহাম্মদ নুরুল আমিন, চট্টগ্রাম-৯ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী এ কে এম ফজলুল হক, নগর শ্রমিককল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি এস এম লুৎফুর রহমান প্রমুখ।

