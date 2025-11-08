বাবুগঞ্জের সাবেক চেয়ারম্যান এমদাদুলসহ ৩ আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

বাবুগঞ্জের সাবেক চেয়ারম্যান এমদাদুলসহ ৩ আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার
রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান কাজী এমদাদুল হকসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের তিন নেতাকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
গ্রেফতাররা হলেন— বাবুগঞ্জ উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি কাজী এমদাদুল হক দুলাল (৬০), হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলা শাখার জাতীয় শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া (৩৭) ও পল্লবী থানা ৫ নম্বর ওয়ার্ড ডি-ব্লক ইউনিটের আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক ওয়ার্ড যুবলীগ নেতা মো. আব্দুস সালাম খোকন ওরফে নায়রা খোকন (৬০)।
শনিবার (৮ নভেম্বর) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বিকেলে খিলগাঁও থানার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে কাজী এমদাদুল হক দুলালকে গ্রেফতার করে ডিবি-মতিঝিল বিভাগ। একই দিন দুপুরে পল্টন থানা এলাকা থেকে মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়াকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ।
অন্যদিকে, শুক্রবার দিনগত রাতে পল্লবী থানা এলাকা থেকে মো. আব্দুস সালাম খোকন ওরফে নায়রা খোকনকে গ্রেফতার করে ডিবি-মিরপুর বিভাগ।
ডিসি তালেবুর রহমান আরও জানান, গ্রেফতার নায়রা খোকন পল্লবীর সাবেক এমপি ইলিয়াস মোল্লার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ঝটিকা মিছিলের সমন্বয়ক ছিল বলে জানা যায়। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
টিটি/এমএএইচ/জিকেএস