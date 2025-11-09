বিএনপির ৪০ নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার
দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বিএনপির ৩৯ নেতা তাদের দলীয় পদ ফিরে পেয়েছেন। সেই সঙ্গে পঞ্চগড়ের এক নেত্রী পদে ফিরেছেন।
রোববার (৯ নভেম্বর) দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
সিলেটে পদ ফিরে পাওয়া বিএনপি নেতারা হলেন- সিটি করপোরেশনের ১ নম্বর ওয়ার্ডের সৈয়দ তৌফিকুল হাদী ও কমর উদ্দীন কামু, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মিজানুর রহমান মিঠু, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মো. কামাল মিয়া, খালেদ আকবর চৌধুরী, আমিনুর রহমান খোকন ও শাহেদ সিরাজ, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ফরহাদ চৌধুরী শামীম, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মো. সাঈদুর রহমান জুবের, ১১ নম্বর ওয়ার্ডের আব্দুর রহিম মতছির, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের নজরুল ইসলাম মুনিম ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের মো. মুজিবুর রহমান।
এছাড়া ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের এ বি এম জিল্লুর রহমান উজ্জ্বল ও সালমান চৌধুরী শাম্মী, ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বদরুল আজাদ রানা, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মামুনুর রহমান মামুন, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের হুমায়ুন কবির সুহিন, ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের রুকশানা বেগম শাহনাজ, ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের সেলিম আহমদ রনি, ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের আলী আব্বাস, ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের গোলাম মোস্তফা কামাল ও সাহেদ খান স্বপন এবং ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের জাবেদ আমিন সেলিম, রাজু মিয়া ও সানর মিয়া পদ ফিরে পেয়েছেন।
সেই সঙ্গে পদে ফিরেছেন ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের মো. আব্দুল মুকিত, ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের হেদায়েত হোসেন তানভীর ও দুলাল আহমদ, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের গউছ উদ্দিন পাখী ও দেলওয়ার হোসেন নাদিম, ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের দিলওয়ার হোসেন জয়, ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের উসমান হারুন পনির, ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের আলতাফ হোসেন সুমন, ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের আব্দুল হাছিব ও ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের সুমন আহমদ সিকদার।
পাশাপাশি ২২, ২৩ ও ২৪ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সালেহা কবির শেলী; ১০, ১১ ও ১২ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের রুহেনা বেগম মুক্তা ও জহুরা জেসমিন; ১৬, ১৭ ও ১৮ নম্বর সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কামরুন নাহার পিন্নি এবং ২ নম্বর ওয়ার্ডের নেহার রঞ্জন পুরকায়স্থকে পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সংশ্লিষ্টদের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে, পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সুলতানা রাজিয়া ব্যক্তিগত কারণে ইতিপূর্বে দল থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়েছিলেন। পরে তার আবেদন বিবেচনা করে তাকে পুনরায় প্রাথমিক সদস্য পদে বহাল করা হয়।
এমএইচএ/একিউএফ/জিকেএস