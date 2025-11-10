নতুন রূপে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে: সাইফুল হক
বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেছেন, চরম কর্তৃত্ব ও দুঃশানের বিরুদ্ধে দুটো অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের পরেও অনেকে স্বৈরতন্ত্রের ভূত কাঁধে নিয়ে হাঁটছেন। রাজনীতিতে নতুন জবরদস্তির আলামত দেখা যাচ্ছে। নতুন রূপে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।
তিনি বলেন, বৈষম্যহীন মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণে নূর হোসেন আর আবু সাঈদরা অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করবেন।
সোমবার (১০ নভেম্বর) এরশাদের সামরিক স্বৈরতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনের শহীদ নূর হোসেনের ৩৮ তম শাহাদাৎবার্ষিকীতে নূর হোসেন স্কয়ারে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
এ সময় দলটির রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য বহ্নিশিখা জামালী, আকবর খান, মীর মোফাজ্জল হোসেন মোশতাক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সিকদার হারুন মাহমুদ, মীর রেজাউল আলম, কেন্দ্রীয় সংগঠক বাবর চৌধুরী, যুবরান আলী জুয়েল, ঢাকা মহানগর কমিটির সদস্য মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, মোহাম্মদ রিয়েল, আরিফুল ইসলাম আরিফ, চুন্নু সিকদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সাইফুল হক বলেন, সরকারের দুর্বলতা ও অকার্যকারিতার সুযোগ নিয়ে অনেকেই ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে নেমে পড়েছেন।
তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দুটো ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে চরম কর্ত্বতৃবাদী স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীকে বিদায় দিলেও তাদের শিকড় উপড়ে ফেলা যায়নি। আর এ কারণেই বারে বারে দমন ও নিপীড়নমূলক শাসন ফিরে আসছে। গোটা ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা নির্মূল ছাড়া গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।
তিনি বলেন, শহীদ নূর হোসেন, ডাক্তার মিলন, আবু সাঈদ, মীর মুগ্ধসহ শহীদেরা বৈষম্যহীন সাম্যভিত্তিক যে মানবিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য জীবন দিয়েছেন তা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই কেবল আমরা তাদের রক্তের ঋণ শোধ করতে পারি। এই সংগ্রামে নূর হোসেন আর আবু সাঈদেরা অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করবেন।
