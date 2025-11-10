তারেক রহমানের নেতৃত্বে জুলাই আন্দোলনে সফলতা এসেছে: মঈন খান
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে জুলাই আন্দোলনে সফলতা এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান।
তিনি বলেন, জুলাই আন্দোলনকে যারা শুধু ছাত্রদের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে চান তারা নিজস্ব ইচ্ছায়ই করতে পারেন, তবে সেটা সঠিক বিশ্লেষণ নয়। এ আন্দোলনে দূর থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ফলে সফলতা এসেছে।
সোমবার (১০ নভেম্বর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) প্রকাশনা অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
মঈন খান বলেন, ছাত্ররা জুলাই আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিলেন, কিন্তু তারেক রহমান ১০ হাজার কিলোমিটার দূর থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ৫ আগস্ট ছাত্র-জানতার বলা হলেও এটি একদিনে হয়নি, বিএনপিসহ অনেক রাজনৈতিক দলের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এ আন্দোলনে সফলতা এসেছে।
আওয়ামী সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে বিএনপির সব দলীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
মঈন খান বলেন, সমাজ ও সংস্কৃতি পিছিয়ে রেখে কোনো দেশের অগ্রগতি হতে পারে না। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সেই উপলব্ধি থেকেই জাসাস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে দেশে বঞ্চনা, গুম, খুন ও মিথ্যাচারের রাজত্ব কায়েম ছিল। বিএনপির কর্মীরা তখন ঘরে থাকতে পারেননি। অনেককে গায়েবি মামলায় আসামি করা হয়েছে, আজও অনেকে নিখোঁজ।
জাসাসের নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, সংস্কৃতি হলো জাতির আত্মা। বিএনপির সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে জাসাসকে নতুন করে সংগঠিত হতে হবে যেন জনগণের হৃদয়ের ভাষা রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়।
জাসাসের আহ্বায়ক চিত্রনায়ক হেলাল খানের সভাপতিত্বে সভায় জাসাসের সদস্য সচিব জাকির হোসেন রোকন, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুল চিন্না মিয়া হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
সভা শেষে জাসাসের নতুন প্রকাশনা উন্মোচন করা হয়।
কেএইচ/ইএ/জেআইএম