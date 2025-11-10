বিএনপি-জামায়াত নৌকার ভোট পাওয়ার চেষ্টা করছে: সারোয়ার তুষার

বিএনপি-জামায়াত নৌকার ভোট পাওয়ার চেষ্টা করছে: সারোয়ার তুষার
বিএনপি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী- দুই দলই নৌকার ভোট পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার। তিনি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সংস্কার না হওয়ার জন্য এই দুই দলকে দায়ী করেছেন।
সোমবার (১০ নভেম্বর) রাজধানীর বাংলামোটরে ‘জুলাই সনদে শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক অবমূল্যায়ন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় সারোয়ার তুষার এ অভিযোগ করেন। জাতীয় শ্রমিক শক্তি এ আলোচনা সভার আয়োজন করে।
তুষার বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর বাধার কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংস্কার সম্ভব হয়নি। জামায়াত আঙুল বাঁকা-সোজা করার কথা বলছে। আর বিএনপি বলছে রাস্তায় নামার কথা। এ দুই রাজনৈতিক দল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থের বাইরে কোনো কিছুকেই মূল্যায়ন করে না। নৌকার ভোট পাওয়ার জন্য দুই দলই চেষ্টা করছে।
জুলাই সনদ নিয়ে বিএনপির ভূমিকার সমালোচনা করে তিনি বলেন, বিএনপি কমিশনে একমত হয়ে, জুলাই সনদ আদেশ ও গণভোটে একমত হয়ে এখন অস্বীকার করছে। বিএনপি দাবি করছে গণভোট বোঝে না জনগণ। কিন্তু বিএনপির ডিমেনশিয়া হয়েছে, তাদের জন্মই গণভোটে। বিএনপি নিজেদের ৩১ দফাই মানছে না।
সারোয়ার তুষার আরও বলেন, সরকার জনগণের সঙ্গে সাপ-লুডু খেলা শুরু করেছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের একটা রোডম্যাপ তৈরির পর, তা আবার রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ঠেলে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। সরকার নিরপেক্ষতার কথা বলছে। তবে নিরপেক্ষতা মানে নিষ্ক্রিয়তা নয়, সরকার নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।
তিনি বলেন, জুলাই সনদের আইনিভিত্তি ছাড়া কোনো ধরনের নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি হবে না। সনদ বাস্তবায়ন না করে নির্বাচন দিলে তা সুষ্ঠু হবে না। ৬৭ শতাংশ ভোটকেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ। কীভাবে নির্বাচনি পরিবেশ তৈরি হবে? জনগণ অস্থিতিশীলতার জন্য নির্বাচন সুষ্ঠু হবে এমন ভরসা পাচ্ছেন না।
তুষার আরও বলেন, নৌকার ভোট পাওয়ার জন্য দুই দলই বেলাল্লাপনা করছে। জনগণের ওপর ভরসা না রেখে তারা বেলাল্লাপনা করছে। শীর্ষ সন্ত্রাসীদের ওপর ভরসা করছে।
