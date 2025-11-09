  2. দেশজুড়ে

খালেদা জিয়ার আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনলেন জোবায়ের

প্রকাশিত: ১০:৫৪ এএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনলেন জোবায়ের
এহসানুল মাহবুব জোবায়ের

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-১ ও ফেনী-৩ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হতে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন দলটির দুই নেতা। এর মধ্যে ফেনী-১ আসনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি।

শনিবার (৮ নভেম্বর) রাজধানীতে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে তারা মনোনয়নপত্র কেনেন।

যদিও এর আগে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আসনে এনসিপির পক্ষ থেকে কোনো প্রার্থী ঘোষণা করবে না বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। দলীয় প্রধানের এমন ঘোষণার পরও ওই আসনে মনোনয়ন ফরম বিক্রি করেছে দলটি।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ৬ নভেম্বর থেকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ফরমের ন্যূনতম মূল্য ১০ হাজার টাকা। জুলাই যোদ্ধা ও হতাহতদের জন্য দুই হাজার টাকা। এতে ফেনী-১ আসন থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য এহসানুল মাহবুব জোবায়ের ও ফেনী-৩ আসন থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন আরেক সদস্য জাহিদুল ইসলাম সৈকত।

মনোনয়ন ফরম নেওয়ার পর এহসানুল মাহবুব জোবায়ের বলেন, আগামী ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত দলীয় মনোনয়ন ফরম বিক্রির কার্যক্রম চলবে। আমি ফেনী-১ আসন থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছি।

বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আসন থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়াকে ফেনী-১, বগুড়া-৭ ও দিনাজপুর-৩ আসন থেকে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেদিক থেকে বগুড়ার আসনটি এনসিপির পক্ষ থেকে ছাড় দেওয়ার একটি প্রাথমিক কথা হয়েছে। আশা করি দল আমাকে মনোনয়ন দেবে।

জাহিদুল ইসলাম সৈকত বলেন, আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতীয় নাগরিক পার্টি তরুণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে। দাগনভূঞা ও সোনাগাজী এ দুইটি উপজেলার জনগণ ইতঃপূর্বে জনপ্রতিনিধি হিসেবে যাদেরকে পেয়েছেন, তারা কখনোই জনগণের পাশে ছিলেন না। নিজেদের বিলাসবহুল বাড়ি-গাড়ি করে অধিকাংশ সময় ফেনীর বাইরে অবস্থান করেছেন। আমি তরুণদের প্রতিনিধিত্ব করি, তরুণদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছি। এ আসনের উন্নয়ন ও তরুণ সমাজকে রাজনীতির ইতিবাচক ধারায় যুক্ত করার লক্ষ্যেই আমি নির্বাচনে অংশ নিতে চাই। জনগণের আস্থা ও ভালোবাসাই আমার শক্তি।

