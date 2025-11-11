  2. রাজনীতি

পল্টন মোড়ে ৮ দলের সমাবেশ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:২৩ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
পল্টন মোড়ে ৮ দলের সমাবেশ শুরু
সমাবেশে আট দলের শীর্ষ নেতাদের কয়েকজন/ছবি: জাগো নিউজ

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি এবং ওই আদেশের ওপর নভেম্বরের মধ্যেই গণভোট আয়োজনসহ পাঁচ দাবিতে রাজধানীর পল্টন মোড়ে আট দলের সমাবেশ শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুর ২টায় কোরআন তিলাওয়াতের মধ্যদিয়ে এই সমাবেশ শুরু হয়। 

পল্টন মোড়েই পিকআপ ভ্যানে বানানো হয় সমাবেশের মঞ্চ। সমাবেশে অংশ নিতে দুপুর ১২টা থেকে রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে মিছিল নিয়ে আসেন নেতাকর্মীরা। দুপুর ১টার পর থেকে সমাবেশস্থলে নেতাকর্মীদের ঢল নামে।

পল্টন মোড়ে ৮ দলের সমাবেশ শুরু

পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলনরত আট দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে সমাবেশে এরই মধ্যে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করিম, খেলাফত মজলিসের আমির অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল বাসিত আজাদ, জামায়াতের ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার এরই উপস্থিত হয়েছেন। বাকিরাও উপস্থিত হবেন বলে জানা গেছে।

দলগুলোর পাঁচ দফা দাবি

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি এবং ওই আদেশের ওপর নভেম্বরের মধ্যেই গণভোট আয়োজন; আগামী জাতীয় নির্বাচনে উভয় কক্ষে বা উচ্চকক্ষে পিআর (সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) পদ্ধতি চালু; অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড (সবার জন্য সমান সুযোগ) নিশ্চিত করা; ‘ফ্যাসিস্ট’ সরকারের সব জুলুম–নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করা এবং ‘স্বৈরাচারের দোসর’ জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।

আরএএস/ইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।