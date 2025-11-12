ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে ঢাকা-১৮ আসনে নির্বাচন করতে মনোনয়ন ফরম কিনেছেন দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।
বুধবার (১২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী প্রধান কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন তিনি।
ঢাকা-১৮ হলো বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ৩০০টি নির্বাচনি আসনের মধ্যে ১৯১তম আসন। এই আসনটি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১, ১৭, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩ ও ৫৪ নম্বর ওয়ার্ড এবং বিমানবন্দর এলাকা (বৃহত্তর উত্তরার ৬টি থানা) নিয়ে গঠিত।
আসনটিতে বিএনপি এখনো কাউকে মনোনয়ন দেয়নি। এ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অধ্যক্ষ আশরাফুল হক।
