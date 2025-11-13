  2. রাজনীতি

আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে শিবিরের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৮ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে ছাত্রশিবির নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ করছেন

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণায় গুলিস্তানে দলটির পার্টি অফিসের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগর দক্ষিণ। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল ৭টা থেকে দিনব্যাপী সড়কে অবস্থান শুরু করে তারা।

এ সময় ছাত্রশিবির ঢাকা মহানগর দক্ষিণের নেতাকর্মীরা কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের বিচার ও তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শিবিরের কর্মী জাহিদুল ইসলাম বলেন, গণহত্যাকারী আওয়ামী লীগের যে কোনো নাশকতা প্রতিহত করতে আমরা প্রস্তত আছি। নিষিদ্ধ লীগের কোনো কার্যক্রম আমরা চলতে দেবো না। আমরা আজ দিনভর এখানে থাকবো।

বিক্ষোভ কর্মসূচির নেতৃত্বে থাকা আবিদ বলেন, আমাদের এটা ছাড়াও আরও ১৩টি স্থানে অবস্থান কর্মসূচি চলছে। আওয়ামী লীগের যে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জবাব দিতে আমরা প্রস্তুত।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচিতে ঢাকায় যান চলাচল স্বাভাবিকের চেয়ে কম লক্ষ্য করা গেছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাজধানীর গণপরিবহন ও ব্যক্তিগত গাড়ি স্বাভাবিকভাবে চললেও সেগুলোর সংখ্যা বেশ কম। রাস্তায় মানুষের উপস্থিতিও অন্যান্য দিনের তুলনায় কিছুটা কম। রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি রয়েছে।

