  2. রাজনীতি

নির্বাচনের দিনেই গণভোটের সিদ্ধান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত: ইসলামী আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৮ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জরুরি সংবাদ সম্মেলন/ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নির্বাচনের দিনেই গণভোট করার যে সিদ্ধান্ত অন্তর্বর্তী সরকার নিয়েছে তা অনাকাঙ্ক্ষিত বলে আখ্যায়িত করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।

দলের যুগ্ম-মহাসচিব ও মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা আমাদের উদ্বেগ আমলে না নিয়ে যে ঘোষণা দিয়েছেন তা আমরা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারছি না। জাতীয় নির্বাচনের দিনই গণভোট করার সিদ্ধান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত। আমরা এটি নিয়ে পর্যালোচনা করবো।’

প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

আতাউর রহমান বলেন, ‘আমরা জাতীয় নির্বাচনের আগেই গণভোট অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়ে আসছিলাম। তার যথার্থ কারণ আছে। জাতীয় নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরবিরোধী প্রচারণা চালাবে। তখন জুলাই সনদের পক্ষে প্রচারণা তেমন হবে না। ফলে জুলাই সনদের পক্ষে মতামত সংগ্রহ ঝুঁকিতে পড়বে। জুলাই সনদ ঝুঁকিতে পড়লে আমাদের এত রক্ত ও জীবন উৎসর্গ করাটা বিফলে যেতে পারে।’

‘কেবল অর্থ সাশ্রয়ের জন্য এত রক্ত ও জীবনের বিনিময়ে অর্জিত জুলাই সনদকে ঝুঁকিতে ফেলার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু একটি দলকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে সরকার তাই করলো। এটা অনাকাঙ্ক্ষিত। গণভোট আলাদা করা হলে জুলাই সনদ আরও তাৎপর্যময় হতো,’ যোগ করেন তিনি।

ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম-মহাসচিব বলেন, ‘তথাপিও সরকারপ্রধানের আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে এ বিষয়ে আমরা আরও পর্যালোচনা করবো। আমাদের কেন্দ্রীয় আমেলায় বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে এবং আন্দোলনরত আট দলের সঙ্গেও আলোচনা করা হবে। আজই আট দলের সমন্বয় কমিটির বৈঠক আছে। এসব আলোচনার পরে আমাদের চূড়ান্ত মতামত ব্যক্ত করবো।’

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের মহাসচিব ইউনুস আহমদ, সহকারী মহাসচিব আহমদ আব্দুল কাইয়ুমসহ কেন্দ্রীয় নেতারা।

