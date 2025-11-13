  2. জাতীয়

সরকার থেকে আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা এলেই গণভোটের সিদ্ধান্ত: সিইসি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২২ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
নির্বাচন ভবনে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ

গণভোট প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, সরকার থেকে গণভোট নিয়ে আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা আসার পরই নির্বাচন কমিশন (ইসি) সিদ্ধান্ত নেবে।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) নির্বাচন ভবনে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে একই দিন জুলাই সনদ বাস্তবায়নের গণভোট নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। ইসির মতামত কি, চ্যালেঞ্জ হবে কি না, সংসদ নির্বাচনের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে সিইসি বলেন, আমি এখানে সংলাপে ছিলাম, বক্তব্য শুনিনি। কী বলেছেন আমি এখনো জানি না। যেহেতু শুনিনি, বিস্তারিত না জেনে মন্তব্য করা ঠিক হবে না। আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়গুলো জানলে সবাই বসে কমিশনে আলাপ-আলোচনা করে মতামত দিতে পারবো। এখন মতামত দেওয়া যথার্থতা হবে না।

