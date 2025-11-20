ঢাকা-৮ আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনলেন সেই রিকশাচালক

ঢাকা-৮ আসনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনলেন সেই রিকশাচালক
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ঢাকা-৮ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন জুলাই আন্দোলনের আইকনিক সেল্যুট হিরো খ্যাত রিকশাচালক সুজন।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয় থেকে তিনি মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন। এর আগে, দলের যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মিডিয়া সেলের সদস্য খান মুহাম্মদ মুরসালীন এক বার্তায় বিষয়টি জানিয়েছিলেন।
খান মুহাম্মদ মুরসালীন জানান,জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ফ্রন্টলাইনার হিসেবে শ্রমিক ভাইদের পাশাপাশি রিকশা চালক ভাইয়েরাও সম্মুখ সারিতে লড়াই করেছেন। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি রামপুরায় একজন জুলাই যোদ্ধাকে বাঁচাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হওয়া ইসমাইল ভাইকে। তার মতো শত শত রিকশাচালক ভাইয়েরা ছাত্র জনতার ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।
তিনি আরও জানান, আমরা জাতীয় নাগরিক পার্টির পক্ষ থেকে চেষ্টা করছি, জুলাইয়ে যুদ্ধ করা সব বর্গের মানুষকে মনোনয়ন দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে।
