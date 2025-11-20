সশস্ত্র বাহিনী দিবসে সেনাকুঞ্জের সংবর্ধনায় থাকতে পারেন খালেদা

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে সেনাকুঞ্জের সংবর্ধনায় থাকতে পারেন খালেদা
সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আগামীকাল শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সেনাকুঞ্জের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।
শারীরিক অবস্থা ঠিক থাকলে তিনি গুলশানের বাসভবন থেকে রওনা হতে পারেন বলে জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) ফজলে এলাহি আকবর।
তিনি বলেন, ম্যাডাম আজ শারীরিকভাবে একটু অসুস্থ। তবে আগামীকাল (শুক্রবার) শারিরীক অবস্থার পরিবর্তন হলে সশস্ত্র বাহিনী দিবসে তার অংশগ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।
কেএইচ/এমএমকে/জেআইএম