বিএনপির আরও ৫৫ নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার

প্রকাশিত: ০৯:৩৯ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক আরও ৫৫ নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দিয়েছে বিএনপি।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এরা হলেন, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থি কার্যকলাপের জন্য পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফায়জুল কবির তালুকদার, বরগুনার বেতাগী পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. এনামুল হক দুলাল, টাঙ্গাইল জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য মো. শাফী খান, মুন্সিগঞ্জের টঙ্গীবাড়ী উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য মো. মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, কেন্দ্রীয় শ্রমিকদলের সদস্য ফয়েজ আহমেদ লিটন, কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মো. শাহজাহান মোল্লা, ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ বেপারী, কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মতিয়ার তালুকদার, চরভদ্রাসন উপজেলা কৃষকদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. জানে আলম, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক উপদেষ্টা ফারুক আহম্মেদ, রাজশাহী মহানগরের শাহামুখদুম থানা বিএনপির সাবেক সহ-সম্পাদক মো. আব্দুর সোবহান (লিটন), মতিয়ার থানা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মো. আশারফুল হাসান বাচ্চু, মহানগর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নুরুজাম্মান টিটু, শাহামখদুম থানা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মো. টুটুল, মহানগর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মো. আনোয়ারুল আমিন আজম, রাজপাড়া বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি বদিউজ্জামান বদি, ২২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মির্জা রিপন, মহানগর বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক শামসুন নাহার, মহানগর বিএনপির সাবেক বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক আলফাতুন নেছা, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোসা. মুসলিম বেগম বেলী, মহানগর মহিলা দলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোসা. আয়সা খাতুন মুক্তি, রাজপাড়া থানা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি রুহুল আমিন টুনু, ১১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. আবু বকর কিনু, মহানগর মহিলা দলের সাবেক সহ-সভাপতি মোসা. শাহানাজ বেগম শিখা, শাহামুখদুম থানা যুবদলের সাবেক সভাপতি বেলাল আহম্মেদ, নাটোর জেলা মহিলা দলের সাবেক সহ-সভাপতি মহুয়া পারভিন লিপি, শেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ মো. এমদাদুল হক মাস্টার, হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এস এফ এ এম শাহজাহান, মাধবপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুজ আজিজ, শায়েস্তাগঞ্জ পৌর বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আ স ম আফজাল আলী রুস্তম, মাধবপুর উপজেলার সাবেক তথ্য ও গবেষণাবিয়ষক সম্পাদক মো. এখলাছুজ্জামান ভুঁইয়া, সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য নুরুল হক আফিন্দী, কৃষকদল কেন্দ্রীয় সংসদরে সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান আউয়াল, সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলা বিএনপি সাবেক সদস্য আরিফুল ইসলাম জুয়েল, দিরাই উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. গোলাপ মিয়া, সাবেক মহিলাবিষয়ক সম্পাদক ছবি চৌধুরী, শাল্লা উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য মো. সাইফুর রহমান, শাল্লা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহ্বায়ক মো. আব্দুল মজিদ, শাল্লা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি গণেন্দ্র চন্দ্র সরকার, তাহেরপুর উপজেলার বড়দল উত্তর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. আবুল কাশেম, মধ্যনগর উপজেলার বংশীকুন্ডু ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল আউয়াল মিছবাহ, চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ইলিয়াস কঞ্চন চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবদলের সাবেক ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল করিম, কক্সবাজার পৌর শ্রমিকদলের সাবেক সভাপতি আবছার কামাল, পৌর শ্রমিকদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওসমান সরোয়ার টিপু, রাঙ্গামাটি জেলার পৌর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মো. হেলাল উদ্দিন, গাজীপুরের পিরুজালী ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সদস্য সচিব নাজমুল ফকির, সদর উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক নাজিম সরকার, গাজীপুর মহানগরের বাসন মেট্রো থানা বিএনপির সাবেক সদস্য মো. মনিরুজ্জামান মনির, গাজীপুর মহানগরের ৪৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির যুববিষয়ক সম্পাদক মো. মোবারক হোসেন মিলন, সিলেট জেলা মহিলা দলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক পলিনা রহমান, পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য মোসা. হাসিনা বেগম, মির্জাগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. আশরাফ আলী হাওলাদার, মির্জাগঞ্জ উপজেলার কাকড়াবুনিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. কামাল হোসেন, ভোলার দৌলতখান উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. নাজিম উদ্দিন হাওলাদারকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক আজ বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া মির্জাগঞ্জ উপজেলার ৩ নম্বর আমড়াগাছিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. শাহজাদার দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ স্থগিত করা হয়েছিল। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক আজ তার পদের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

