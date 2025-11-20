ইসিতে ‘উপেক্ষিত’ জাপা, ডাক পায়নি সংলাপেও

ইসিতে ‘উপেক্ষিত’ জাপা, ডাক পায়নি সংলাপেও
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বিএনপি, জামায়াত, এনসিপিসহ নিবন্ধিত প্রায় সব দলের নেতারা ইসির সঙ্গে সংলাপে বসলেও উপেক্ষিত রয়ে গেছে জাতীয় পার্টি (জাপা)।
গতকাল বুধবার (১৯ নভেম্বর) রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শেষ করেছে ইসি। সংলাপে শুধু জাতীয় পার্টি নয়, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের শরিকদেও ডাকা হয়নি।
নির্বাচন কমিশন সূত্র জানায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বানকে সামনে রেখে ৬৬টি দেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাকে নিবন্ধন দিয়েছে ইসি। এখন নতুন করে এসব পর্যবেক্ষক সংস্থার সঙ্গে সংলাপের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ফলে নতুন করে জাতীয় পার্টির সঙ্গে সংলাপের তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে গত ১৩ নভেম্বর থেকে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ শুরু করে ইসি। গতকাল বুধবার পর্যন্ত সংলাপে ৪৮টি নিবন্ধিত দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমন্ত্রণ পেলেও সংলাপে আসেনি বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি- বিজেপি। বাকি ৪৭টি দলকে নিয়ে সংলাপ শেষ করেছে ইসি। প্রতিদিন সকাল ও দুপুরে দুই পর্বে সংলাপ হয়।
ইসিতে এ পর্যন্ত নিবন্ধন পেয়েছে ৫৯টি দল। এদের মধ্যে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত রয়েছে। নিবন্ধন বাতিল হয়েছে ফ্রিডম পার্টি, ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন ও পিডিপির। অর্থাৎ ইসিতে প্রকৃত নিবন্ধিত দল এখন ৫৫টি। সেই হিসাবে সাতটি দলের সঙ্গে সংলাপ নিয়ে ইসির এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেই। জাতীয় পার্টি ছাড়াও ১৪ দলের ছয় শরিক দলের নাম এ তালিকায় রয়েছে।
দলগুলো হলো- জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, সাম্যবাদী দল, জাতীয় পার্টি (জেপি-মঞ্জু), তরিকত ফেডারেশন ও গণতন্ত্রী পার্টি। অবশ্য ১৪ দলের শরিক হওয়া সত্ত্বেও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ এরই মধ্যে ইসির আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সংলাপ করে এসেছে। পাশাপাশি গত বিতর্কিত নির্বাচনে অংশ নেওয়া কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির মেজর জেনারেল সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম (হাতঘড়ি) সংলাপে অংশ নিয়েছেন।
জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের ছয় শরিক দলকে শেষ পর্যন্ত সংলাপের বাইরেই রাখা হবে কি না- এমন প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন সংশ্লিষ্টরা।
নির্বাচন কমিশনের জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ বলেন, যাদের সঙ্গে মতবিনিময় করার সিদ্ধান্ত দিয়েছিল কমিশন তাদের সঙ্গে মতবিনিময় হয়েছে। এ মুহূর্তে আর কোনো দলের সঙ্গে মতবিনিময়ের প্রয়োজন আছে বলে কমিশনের কাছে প্রতীয়মান হয় না।
