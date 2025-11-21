  2. রাজনীতি

মির্জা আব্বাসের বিপক্ষে লড়বেন রিকশাচালক সুজন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৯ এএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
মির্জা আব্বাসের বিপক্ষে লড়বেন রিকশাচালক সুজন
মির্জা আব্বাসের বিপক্ষে লড়বেন রিকশাচালক সুজন

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ঢাকা-৮ আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন জুলাই আন্দোলনের আইকনিক ‘স্যালুট হিরো’খ্যাত রিকশাচালক সুজন। একই আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন মির্জা আব্বাস। ফলে আসন্ন নির্বাচনে বিএনপির এই হেভিওয়েট প্রার্থীর মুখোমুখি হতে হবে সুজনকে।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন রিকশাচালক সুজন।

দলটির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মিডিয়া সেলের সদস্য খান মুহাম্মদ মুরসালীন জানান, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ফ্রন্টলাইনার হিসেবে শ্রমিক ভাইদের পাশাপাশি রিকশাচালক ভাইয়েরাও সম্মুখ সারিতে লড়াই করেছেন। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি রামপুরায় একজন জুলাই যোদ্ধাকে বাঁচাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হওয়া ইসমাইল ভাইকে। তার মতো শত শত রিকশাচালক ভাইয়েরা ছাত্র জনতার ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

তিনি আরও জানান, আমরা জাতীয় নাগরিক পার্টির পক্ষ থেকে চেষ্টা করছি, জুলাইয়ে যুদ্ধ করা সব বর্গের মানুষকে মনোনয়ন দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে।

রাজধানীর মতিঝিল, রমনা, শাহবাগ, পল্টন ও শাহজাহানপুর থানা নিয়ে গঠিত ঢাকা-৮ আসন। রাজনৈতিকভাবে ঐতিহ্যবাহী এ আসনকে ঢাকার রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবেই বিবেচনা করা হয়।

এই আসনে বিএনপির অভিজ্ঞ রাজনীতিক মির্জা আব্বাস, জামায়াতের ড. হেলাল উদ্দিন ও তরুণ মুখ শরিফ ওসমান হাদী জোর প্রচারণা চালাচ্ছেন। তাদের সঙ্গে এবার প্রতিযোগিতায় নামছেন রিকশাচালক সুজনও।

কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।