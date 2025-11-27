মেলেনি দলের মনোনয়ন, নির্বাচন করার ঘোষণা বিএনপি নেতা লেয়াকত আলীর

মেলেনি দলের মনোনয়ন, নির্বাচন করার ঘোষণা বিএনপি নেতা লেয়াকত আলীর
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রামের বাঁশখালীর বিএনপি নেতা লেয়াকত আলী। তিনি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও বাঁশখালী উপজেলার গন্ডামারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা এক ভিডিও বার্তায় এ ঘোষণা দেন তিনি।
৫ মিনিট ১ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের ভিডিও বার্তায় লেয়াকত আলী বলেন, আমি ৪১ বছর ধরে বিএনপির রাজনীতি করেছি। এ সময় বাঁশখালীবাসীর পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। নেতাদের ড্রয়িংরুমে হাজিরা দিতাম না বলে ড্রয়িংরুম পলিটিকসে বারবার পরাজিত হয়েছি।
ভিডিও বার্তায় লেয়াকত আলী আরও বলেন, আমার প্রিয় বাঁশখালীবাসী আমাকে আশাহত করবে না। আমি কৃষকের ঘরে জন্ম নেওয়া, শ্রমিকের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা রাজনৈতিক কর্মী। আমার রাজনীতি আমাকে ছুড়ে ফেলে দিলেও আপনারা আমাকে বুকে টেনে না নিয়ে পারবেন না- এটা আমার বিশ্বাস। তাই ২২ নভেম্বর জনসভায় সবাই উপস্থিত হয়ে আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছেন, আশান্বিত করেছেন। আপনারা সেদিন আমাকে নির্বাচন করার পরামর্শ দিয়েছেন। আপনাদের সে পরামর্শকে আমার জন্য আদেশ মনে করে আমি সেদিনই নির্বাচন করার ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। তারই ধারাবাহিকতায় আজ পরিষ্কারভাবে আমি আপনাদের বিনয়ের সঙ্গে ঘোষণা করতে চাই, ইনশাআল্লাহ আগামী জাতীয় নির্বাচনে আমি অংশগ্রহণ করবো।
এর আগে ২২ নভেম্বর বাঁশখালী আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে জনসভা করে বাঁশখালী উপজেলা ও পৌরসভা বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলো। ওই জনসভায় নির্বাচন করার ইঙ্গিত দেন লেয়াকত আলী।
গত ৩ নভেম্বর বাঁশখালী আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরীর নাম ঘোষণা করেছে দলটি।
