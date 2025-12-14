মির্জা ফখরুল
বুদ্ধিজীবীদের হত্যা ছিল স্বাধীনতাবিরোধীদের পরিকল্পিত নীলনকশা
একাত্তরে বুদ্ধিজীবীদের নির্মম হত্যাকাণ্ডকে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির পরিকল্পিত নীলনকশা বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
তিনি বলেন, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসটি আমাদের কাছে খুব ভারাক্রান্ত। কারণ, বিজয়ের ঠিক দুদিন আগে (১৪ ডিসেম্বর) অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে নীলনকশার মাধ্যমে একটি জাতিকে সম্পূর্ণ মেধাশূন্য করে দেওয়ার চক্রান্ত ছিল সেটা।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বিকেলে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বিএনপির উদ্যোগে এ আলোচনা সভা হয়।
সভাপতির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য যে, যারা সেদিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশ করে হানাদারদের প্রতিনিধি হয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারগুলো থেকে বুদ্ধিজীবীদের তুলে নিয়ে গিয়েছিল তারা কিন্তু বাঙালির সন্তান।
তিনি বলেন, আজকে আমরা খুব ভালো করে জানি, তারা কারা ছিল। ইতিহাস প্রমাণ করে, তখনকার সেই রাজনৈতিক শক্তি যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল—তারাই সেদিন আমাদের সেই সূর্য সন্তানদের তুলে নিয়ে গিয়েছিল। এ বিষয়টিকে হালকা করে দেখার কোনো কারণ নেই।
বিএনপি মহাসচিব বলেন, এই চক্রান্ত ষড়যন্ত্র বারবার হয়েছে, এদেশের মানুষের ওপর বারবার আঘাত এসেছে। বাঙালি যেন মেধার শক্তিতে জেগে উঠতে না পারে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষায় যেন জাতি হিসেবে সামনে এগোতে না পারে, সেই চেষ্টাই তখন করা হয়েছিল। জাতির বিরুদ্ধে সবসময় এই চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র আমরা দেখছি।
‘দুর্ভাগ্যক্রমে বিগত ১৫-১৬ বছরে আওয়ামী লীগ শাসনামলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা দুর্বল হয়েছে, আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা দুর্বল হয়েছে, আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করা হয়েছে।’
নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে ‘ওরা ভয় পাইয়ে দিতে চায়’ উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, তফসিল ঘোষণার পরপরই হাদিকে (ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরীফ ওসমান বিন হাদি) হত্যার চেষ্টা করা হলো। আওয়ামী লীগ গত ১৫ বছর ভয় দেখিয়ে শাসন করার চেষ্টা করেছে, ত্রাস সৃষ্টি করেছে। আবার সেই ভয় দেখিয়ে গণতন্ত্রের সৈনিকদের স্তব্ধ করে দিতে চায়।
তিনি বলেন, ইতিহাস বলে বিএনপি কখনো ভয়ে দমে যায় না। আমরা দমে যাবো না। আমরা সত্যিকার অর্থেই একটি সুখি সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবো।
তিনি বলেন, চতুর্দিকে ষড়যন্ত্র হবে, চক্রান্ত হবে। তার মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে বিএনপি। বিএনপি জয়লাভ করবেই ইনশাল্লাহ্, সেই বিশ্বাস আমাদের আছে।
মির্জা ফখরুল বলেন, যতই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র হোক, সেগুলো নস্যাৎ করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস বাংলাদেশের মানুষের রয়েছে। গত ১৬ বছরে এতো মামলা, হত্যা ও গুম করেও বিএনপিকে দমাতে পারেনি। আগামীতেও দাবিয়ে রাখতে পারবে না।
বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, মির্জা আব্বাস, সালাহউদ্দিন আহমদ, ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য আবদুস সালাম ও যুবদলের সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
