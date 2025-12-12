অপচেষ্টা করে নির্বাচন বানচাল করা যাবে না: মেয়র শাহাদাত

অপচেষ্টা করে নির্বাচন বানচাল করা যাবে না: মেয়র শাহাদাত
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, আমরা যখন চট্টগ্রামে সভা করছি, তখন ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী ওসমান হাদি হয়তো আইসিইউতে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। তফসিল ঘোষণার পরপরই যারা বলেছিলো নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না, তারা নানা কর্মকাণ্ড শুরু করেছে। যারা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে কিন্তু নানা অপকর্মের মাধ্যমে নির্বাচন ব্যাহত করতে চায়, বাংলাদেশের মানুষ তাদের ক্ষমা করবে না। কোনো অপচেষ্টা করে নির্বাচন বানচাল করা যাবে না।
চট্টগ্রাম-৯ আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী আলহাজ্ব আবু সুফিয়ানের সমর্থনে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির উদ্যোগে শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে আয়োজিত সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র শাহাদাত এসব কথা বলেন।
চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব নাজিমুর রহমানের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম আহ্বায়ক ইয়াছিন চৌধুরী লিটনের পরিচালনায় এতে প্রধান বক্তার বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম-৯ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আবু সুফিয়ান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর।
মেয়র শাহাদাত বলেন, দেশনায়ক তারেক রহমান ৩১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। আগামী নির্বাচনে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে বিএনপি ইনশাআল্লাহ ক্ষমতায় আসবে। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন রাজনৈতিক দলই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি তিনবার দেশ পরিচালনা করেছে। তাই অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে বিএনপিই জনগণের রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্য দল।
সম্প্রতি লন্ডনে তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মেয়র বলেন, আমি চসিকের নানা কার্যক্রম তার কাছে তুলে ধরেছি। স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের কথা বললে তিনি বলেছেন, গরিব, দুঃস্থ, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে এই সুবিধার আওতায় আসতে হবে। তারেক রহমানের উদার মানসিকতা এখানেই প্রকাশ পায়। তিনি কৃষক ও কৃষিকার্ড নিয়েও নির্দেশনা দিয়েছেন।
খালেদা জিয়ার দীর্ঘ রাজনৈতিক ত্যাগ স্মরণ করে মেয়র বলেন, ব্যক্তির চাইতে দল বড়, দলের চাইতে দেশ বড়। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকলে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ধানের শীষ বিজয়ী হবে। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতীক ধানের শীষে ভোট দিয়ে আবারও বিএনপিকে ক্ষমতায় আনতে হবে। এসময় চট্টগ্রাম-৯ আসনে বিএনপির প্রার্থী আবু সুফিয়ানকে বিজয়ী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।
প্রধান বক্তার বক্তব্যে আবু সুফিয়ান বলেন, আমাকে চট্টগ্রাম-৯ আসনে মনোনয়ন দেওয়ার পর থেকে এই এলাকার নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে। এই আসনের সবাই আমার প্রাণের সহযোদ্ধা, কারো প্রতি আমার রাগ বিরাগের কোনো কারণ নেই। আমি সবাইকে নিয়ে কাজ করবো। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে চাই।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আবুল হাশেম বক্কর বলেন, নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এর দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
সভাপতির বক্তব্যে নাজিমুর রহমান বলেন, এদেশের জনগণ যখনই সুযোগ পেয়েছে ভোট দিয়ে বিএনপিকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। আগামী নির্বাচনেও জনগণের ভোটে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে। এদেশে বিএনপিই একমাত্র দল যারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এসএম সাইফুল আলম, হারুন জামান, নিয়াজ মোহাম্মদ খান, শওকত আজম খাজা, ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, আহম্মেদুল আলম চৌধুরী রাসেল, শিহাব উদ্দিন মুবিন, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য অধ্যাপক নুরুল আলম রাজু, মো. মহসিন, খোরশেদুল আলম, আনোয়ার হোসেন লিপু, একে খান, মাহবুব রানা, মো. ইসমাইল বালি, মহানগর যুবদলের সাবেক সভাপতি মোশাররফ হোসেন দিপ্তী, থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি মনজুর রহমান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব জাকির হোসেন প্রমুখ।
