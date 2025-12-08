সামনে অনেক কঠিন সময় অপেক্ষা করছে: তারেক রহমান
সামনের দিনগুলো ভালো নয়, অনেক কঠিন সময় অপেক্ষা করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
তিনি বলেন, আমি গত ৫ আগস্টের পর থেকে বলে আসছি যে, আমাদের সামনের সময়গুলো কিন্তু খুব ভালো নয়। সামনে অনেক কঠিন সময়ে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক কর্মসূচির দিনব্যাপী আলোচনার সমাপনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।
বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্র, বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, এই ষড়যন্ত্র রুখে দিতে পারে এই দেশের জনগণ। এই ষড়যন্ত্র জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রুখে দিতে পারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। এই ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে গণতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্র।
তিনি বলেন, আমরা যদি গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, যে কোনো মূল্যে জনগণের মতামত প্রতিষ্ঠিত করতে পারি- তাহলে অবশ্যই অনেক ষড়যন্ত্রকে আমরা রুখে দিতে পারবো।
ষড়যন্ত্রকে রুখে দিতে পারলেও তারপরেও কিন্তু সামনে অনেক কঠিন সময়- এমন আশঙ্কার কথাও বলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।
রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে বিএনপি। অনুষ্ঠানে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। সকালে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। দলের যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেলের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য দেন- বিএনপি নেতা জিয়া উদ্দিন হায়দার, আবদুল মজিদ, আমিনুল হক, মীর শাহে আলম, ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব, সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির প্রমুখ। পরে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন আলোচকরা।
