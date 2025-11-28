শুক্রবার জামায়াত আমির হিসেবে শপথ নেবেন ডা. শফিকুর রহমান
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ২০২৬-২০২৮ মেয়াদে তৃতীয়বারের মতো আমির নির্বাচিত হয়েছেন ডা. শফিকুর রহমান। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রাজধানীর মগবাজারের আল-ফালাহ মিলনায়তনে তার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
হস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে দলটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২৮ ও ২৯ নভেম্বর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। শুক্রবার মগবাজার আল-ফালাহ মিলনায়তনে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধনী অধিবেশনে জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান ২০২৬–২০২৮ মেয়াদের জন্য শপথ গ্রহণ করবেন।
শপথ গ্রহণ ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষনেতারা, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন।
গত ২ নভেম্বর এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তৃতীয় মেয়াদে তার নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জামায়াতে ইসলামী। দলটির ইতিহাসে এর আগে টানা তিনবার আমির হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন অধ্যাপক গোলাম আযম ও মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।
গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, জামায়াতে ইসলামীর জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যদের সরাসরি গোপন ভোটে তিন বছরের জন্য আমির নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত আমিরকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সামনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট শপথ গ্রহণের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন করতে হয়।
