খালেদার আরোগ্য কামনায় পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর ফুলেল শুভেচ্ছা

প্রকাশিত: ০৫:৩১ এএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনায় দুটি ফুলের তোড়া পাঠিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ এবং উপ–প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুহাম্মদ ইসহাক দার।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঢাকাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের একদল কর্মকর্তা গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এসে ফুলের তোড়াগুলো হস্তান্তর করেন।

চেয়ারপারসনের পক্ষে তোড়া গ্রহণ করেন তার একান্ত সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার। এ সময় বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান উপস্থিত ছিলেন।

দলীয় সূত্র জানায়, খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা এবং তার মঙ্গল কামনা করেই পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এ শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

