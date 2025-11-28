  2. রাজনীতি

বিএনপির ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ কর্মসূচি, নেতৃত্বে রিজভী-সোহেল

প্রকাশিত: ০৬:২২ এএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপির ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ কর্মসূচি, নেতৃত্বে রিজভী-সোহেল

রুহুল কবির রিজভীকে আহ্বায়ক ও হাবিব উন-নবী খান সোহেলকে সদস্যসচিব করে বিএনপির ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক মু. মুনির হোসেন এক বার্তায় এই তথ্য জানিয়েছেন।

২০ সদস্যের এ কমিটিতে রয়েছেন— ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার, ড. মাহদী আমিন, আমিনুল হক, মীর শাহে আলম, কৃষিবিদ হাসান জাফির তুহিন, আব্দুল মোনায়েম মুন্না, এসএম জিলানী, নুরুল ইসলাম নয়ন, শহীদুল ইসলাম বাবুল, রাজিব আহসান, অ্যাডভোকেট নিপুন রায় চৌধুরী, মো. আবদুস সাত্তার পাটোয়ারী, রাকিবুল ইসলাম রাকিব, মো. নাছির উদ্দিন, মাওলানা মো. সেলিম রেজা, অ্যাডভোকেট মাওলানা কাজী মো. আবুল হোসেন, ড. সাইমুম পারভেজ, ড. আব্দুল মজিদ ও কামরুল ইসলাম।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, এই কমিটি শিগগির বিএনপির ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ বাস্তবায়নে সারাদেশে কর্মসূচি পরিচালনা করবে।

