লক্ষ্মীপুর-১: সেলিমেই ভরসা রাখলো বিএনপি
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনে জোটের প্রার্থী হিসেবে ১২ দলীয় জোটের মুখপাত্র বাংলাদেশ লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (বিএলডিপি) চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন সেলিমকে চূড়ান্ত করেছে বিএনপি।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবের রহমান শামীম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গত ৩ নভেম্বর বিএনপি যে ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে, সেখানে লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনটি ফাঁকা রাখা হয়।
এ আসনে এর আগে ২০১৮ সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও শাহাদাত হোসেন সেলিমকে আসনটি ছেড়ে দিয়েছিল বিএনপি। ওই নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী আনোয়ার হোসেন খানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন।
কেএইচ/এমকেআর/এমএস