একাধিক মহল নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত: ফারুক
একাধিক মহল নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ অভিযোগ করেন।
ফারুক বলেন, দেশের গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা অতীতে যেসব শক্তি ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, একই শক্তি আজও বিভিন্ন উপায়ে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, জাতীয়তাবাদী শক্তি একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিবারই এসব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে।
জয়নুল আবদিন ফারুক অভিযোগ করেন, আন্দোলনের অজুহাতে আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী মহল এই সেক্টরে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করছে। সমাবেশে টেক্সটাইল সেক্টরে অরাজকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।
সাবেক এই চিফ হুইপ বলেন, বিএনপির ঘোষিত ৩১ দফা এবং দলীয় কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন হলে এই সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা সম্ভব। তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আগামী নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হলে, ইনশাল্লাহ, দেশের মানুষ বিএনপিকেই ভোট দেবে।
সমাবেশে তিনি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য দেশবাসীর কাছে দোয়া চান।
