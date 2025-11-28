  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়ার অবস্থা অত্যন্ত সংকটময়: মির্জা ফখরুল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০০ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
নয়াপল্টনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর/ছবি সংগৃহীত

চিকিৎসকদের বরাত দিয়ে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটময়।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) নয়াপল্টন মসজিদে জুমার নামাজ আদায় ও দোয়া শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় সারাদেশে দোয়া আয়োজন করেছে বিএনপি।

মির্জা ফখরুল বলেন, বেগম খালেদা জিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন, লড়াই করেছেন। করা ভোগ করেছেন। নির্যাতিত হয়েছেন।

তিনি বলেন, গত দুদিন ধরে দেশনেত্রী আবার অসুস্থ হয়ে এবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গতরাতে ডাক্তাররা বলেছেন- তার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটময়। সেজন্য আমরা দলের পক্ষ থেকে এই গণতন্ত্রের নেত্রী, গণতন্ত্রের মাতা, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য সারাদেশের জনগণের কাছে বাদজুমা দোয়া চেয়েছিলাম। এবং আজ আমরা এখানে নয়াপল্টন মসজিদে নামাজ আদায় করি।

মির্জা ফখরুল বলেন, আমরা সবাই বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য পরম করণাময় আল্লাহ-তায়ালার কাছে দোয়া চেয়েছি। দোয়া চেয়েছ- আল্লাহ যেন তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দেন। সুস্থ অবস্থায় আবার জনগণের মাঝে ফিরিয়ে এসে তাকে দেশের মানুষে কাজ করার সুযোগ করে দেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ, যুবদলের সভাপতি আব্দুল মোনায়েম মুন্না, সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন, বিএনপির সহপ্রচার সম্পাদক আসাদুল করিম শাহিনসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতারা।

