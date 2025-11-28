ভ্যান র্যালিতে নির্বাচনি প্রচারণা চালালেন হাদি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনে প্রার্থিতা ঘোষণা করার পর থেকেই জোর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। প্রচারণার অংশ হিসেবে এবার রাজধানীতে ভ্যান র্যালি করেছেন তিনি।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বর থেকে ভ্যান র্যালি শুরু হয়। র্যালিটি পুরানা পল্টন মোড়, কদম ফোয়ারা, শিক্ষা ভবন মোড়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বর ও রাজু ভাস্কর্য হয়ে বিকেল ৪টায় শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে পৌঁছায়।
প্রচারণায় প্রায় দুই শতাধিক মানুষ অংশ নেয়। প্রচারণার অংশ হিসেবে জাতীয় জাদুঘরের সামনে আজ সন্ধ্যায় ‘কনসার্ট ফর ঢাকা ৮’ আয়োজন করা হয়েছে।
এনএস/এমএমকে/জিকেএস