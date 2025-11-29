নিলোফার চৌধুরী মনি
মায়ের দিকে তাকিয়ে তারেক রহমানের দেশে ফেরায় ব্যারিকেড তুলে নিন
এভারকেয়ার হাসপাতালে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে গিয়ে আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য নিলোফার চৌধুরী মনি। সেখানে তিনি তারেক রহমানের দেশে ফেরার পথে থাকা ‘ব্যারিকেড’ বা বাধার প্রসঙ্গটি জোরালোভাবে তুলে ধরেন।
মনি বলেন, একজন সন্তান তার মায়ের কাছে যেতে চায়। মাকে দেখতে চায়, মায়ের শেষ সময়ে পাশে থাকতে চায়। একজন সন্তানের তার মায়ের কাছে আসার ক্ষেত্রে আটকে রাখার কোনো উপায় নেই।
তারেক রহমানের দেশে ফেরার পথে রাষ্ট্রীয় বাধা থাকার অভিযোগ তুলে তিনি আরও বলেন, উনি স্পষ্ট বলেছেন- চাইলেই একা আসতে পারেন না। ওনার জন্য অনেক রকম ব্যারিকেড আছে। যারা এই ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছেন, তাদের বলবো- এই বাধা প্রত্যাহার করুন। একটা মায়ের দিকে তাকান, একটা সন্তানের দিকে তাকান, দেশের দিকে তাকান।
তিনি সতর্কতার সুরে বলেন, আজ যেটা করবেন, আপনার জন্য সেটাই পাওনা থাকবে। যারা এসব করছেন তারাও সুখে থাকবেন না। এটা কোনো অভিশাপ নয়, প্রকৃতির প্রতিশোধ।
তারেক রহমানকে মায়ের কাছে ফেরার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়ে নিলোফার চৌধুরী মনি বলেন, শেষ সময়ে একজন সন্তান তার মায়ের কাছে থাকতে চায়। কোনো রাষ্ট্র বা সংস্থা এটা আটকাতে পারে না।
