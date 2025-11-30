খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় শুভেচ্ছা-বার্তা রাশিয়া দূতাবাসের

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় শুভেচ্ছা-বার্তা রাশিয়া দূতাবাসের
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছে ঢাকায় রাশিয়ান দূতাবাস। শুধু বার্তাই নয়, রুশ দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা আজ গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে ফুল তুলে দেন।
রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে রাশিয়ান দূতাবাসের ওই কর্মকর্তা গুলশান কার্যালয়ে পৌঁছান। সেখানে তিনি খালেদা জিয়ার নামে পাঠানো একটি চিঠি হস্তান্তর করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের একান্ত সচিব আব্দুস সাত্তারের হাতে। দূতাবাসের পক্ষ থেকে পাঠানো সেই চিঠিতে খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনা করা হয়েছে।
চিঠিতে লেখা ছিল, ম্যাডাম, আমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে আপনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। আপনার সুস্বার্থে প্রার্থনা করছি। মহাশক্তিশালী ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘ জীবন ও শক্তি দান করুন-যেন আপনি সব কষ্ট অতিক্রম করতে পারেন।
চিঠিটি সই করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দার খলদিন।
কেএইচ/এমআরএম/এমএস