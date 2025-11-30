৬ নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করলো বিএনপি
আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক আরও ৬ নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি।
রোববার (৩০ নভেম্বর) দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইতোপূর্বে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য কক্সবাজার জেলাধীন কক্সবাজার পৌর যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম লিটন, পৌর মৎস্যজীবী দলের সাবেক আহ্বায়ক জাফর আলম হেলালী, ঈদগাঁও উপজেলা মৎস্যজীবী দলের সাবেক আহ্বায়ক হান্নান মিয়া, শহর যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল-মামুন রিয়াদ, জেলা মহিলা দলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহেদা আকতার ও ঈদগাঁও উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক নুরুল হুদা নকশাকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল।
এতে আরও উল্লেখ করা হয়, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রোববার (৩০ নভেম্বর ২০২৫) তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।
