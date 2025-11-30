খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করলেন ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত

খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করলেন ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত।
রোববার (৩০ নভেম্বর) বিএনপির পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাশিয়ান দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ঢাকাস্থ রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের পক্ষে ফুলের তোড়া ও পত্র নিয়ে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে যান।
এতে আরও বলা হয়, চেয়ারপারসনের পক্ষে তা গ্রহণ করেন তার একান্ত সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার।
