খালেদা জিয়ার আরোগ্য কামনায় বিকেলে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে প্রার্থনা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৯ পিএম, ৩০ নভেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়ার আরোগ্য কামনায় বিকেলে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে প্রার্থনা
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া/ফাইল ছবি

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আশু আরোগ্য কামনায় ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির প্রাঙ্গণে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। রোববার (৩০ নভেম্বর) বিকেল ৫টায় এ প্রার্থনা সভা শুরু হবে।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের দপ্তর সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ বাড়ৈয়ের সই করা শনিবারের (২৯ নভেম্বর) এক যৌথ বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়।

বিবৃতিতে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার অবনতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ এবং মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটি।

সেখানে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর ও সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ শর্মা এবং মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি জয়ন্ত কুমার দেব ও সাধারণ সম্পাদক ড. তাপস চন্দ্র পাল খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসায় সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তারা বিএনপি চেয়ারপারসনের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, খালেদা জিয়ার আশু আরোগ্য কামনায় রোববার বিকেল ৫টায় ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

গত রোববার হঠাৎ শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে খালেদা জিয়াকে দ্রুত রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিনি বর্তমানে ওই হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) রয়েছেন। মেডিকেল বোর্ডের দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সাবেক এ প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসা চলছে।

গত শুক্রবার রাতে খালেদা জিয়ার শারীরিক পরিস্থিতি ‘অত্যন্ত সংকটাপন্ন’ হওয়ার কথা জানান বিএনপি নেতারা।

৮০ বছর বয়সী সাবেক এ প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস ও কিডনির সমস্যাসহ নানান শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন।

