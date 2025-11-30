‘খালেদা জিয়া গোটা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক’

‘খালেদা জিয়া গোটা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক’
খালেদা জিয়া শুধু একটি দলের নেত্রী নন, তিনি গোটা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর।
রোববার (৩০ নভেম্বর) বাদ জোহর বাটালি হিল টাইগার পাসে নগরভবন মসজিদে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জন্য এক বিশেষ দোয়া মাহফিলে তিনি এ মন্তব্য করেন। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের উদ্যোগে এ মাহফিল হয়।
হাশেম বক্কর বলেন, ‘গণতন্ত্রের মাতা, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজীবন দেশের মানুষের ভোটের অধিকার, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি এখন জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। এই কঠিন সময়ে আমরা সবাই আল্লাহর দরবারে তার দ্রুত সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। দেশনেত্রী শুধু একটি দলের নেত্রী নন, তিনি গোটা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।’
খালেদা জিয়াকে নিয়ে সারাদেশের মানুষ উদ্বিগ্ন জানিয়ে বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘দোয়া মাহফিল থেকে আমরা মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে বিশেষভাবে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদের নেত্রীকে সুস্থ করে দ্রুত আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দেন। আমরা বিশ্বাস করি, লাখো কোটি মানুষের দোয়া আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন।’
দোয়া মাহফিল শেষে খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাতে দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষা এবং শান্তি-সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। তা পরিচালনা করেন লালদিঘী শাহী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা গোলাম মোস্তফা মো. নুরুন্নবী আল কাদেরী।
এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুর রহমান স্বপন, ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মো. কামরুল ইসলাম, মোশারফ হোসেন ঢিপটী, সাবেক কাউন্সিলর মাহবুব আলম, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সচিব মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান সোহেল, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম, মেয়রের পিএ বেনজির আহমেদ, মহানগর বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী প্রমুখ।
এমআরএএইচ/একিউএফ/জেআইএম