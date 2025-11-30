এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতার পদত্যাগ
জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ব্যক্তি ও মন্ত্রীপাড়াকেন্দ্রিক রাজনীতি করে- এমন অভিযোগ এনে পদত্যাগ করেছেন দলটির কেন্দ্রীয় সংগঠক ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ রাকিব।
রোববার (৩০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় পদত্যাগের বিষয়টি তিনি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন। দলের আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন বলেও তিনি জানান।
মোহাম্মদ রাকিব বলেন, আমি এনসিপির প্রতিষ্ঠাকালীন কেন্দ্রীয় দক্ষিণ অঞ্চলের সংগঠক। এনসিপি শুরু থেকে রাজনৈতিক ভুলের মধ্যে রাজনীতি করে আসছে। গণঅভ্যুত্থানের শক্তি হিসেবে আমার মতো অনেক তরুণ এনসিপিতে রাজনীতি করতে আসছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো এনসিপি জুলাই গণঅভ্যুত্থানকেন্দ্রিক রাজনীতি না করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও মন্ত্রীপাড়াকেন্দ্রিক রাজনীতি করছে, যা একটি দলের রাজনৈতিক শিষ্টাচার কিংবা সাংগঠনিক কার্যক্রমবহির্ভূত।
তিনি বলেন, এনসিপির অনেক নেতা আর্থিক কেলেঙ্কারিসহ নানা অপকর্ম জড়াচ্ছে, যা গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিপন্থি। সম্প্রীতি আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে নিয়ে কটূক্তি করা বাউলের পক্ষে এনসিপির কট্টর ইসলাম বিদ্বেষীরা অবস্থান নিয়েছে, যা দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনুভূতিতে আরও আঘাত করেছে।
মোহাম্মদ রাকিব আরও বলেন, এনসিপির বিভিন্ন কাজে পশ্চিমাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে, যা আমাদের দেশের ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর আঘাত করছে। সর্বোপরি জাতীয় নাগরিক পার্টি জনগণের রাজনীতির বাইরে গিয়ে ব্যক্তিগত রাজনীতি করায় আমি এনসিপির প্রাথমিক সদস্যপদসহ কেন্দ্রীয় সংগঠক পদ থেকে পদত্যাগ করলাম।
এমএইচএ/ইএ/জেআইএম