দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে: ফখরুল

দেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে: ফখরুল
গণঅভ্যুত্থানের পর দেশে নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, ‘অনেক আন্দোলন, অনেক রক্ত-আত্মত্যাগের পর আমরা এমন এক অবস্থানে পৌঁছেছি, যেখানে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।’
সোমবার (১ ডিসেম্বর) গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সাবেক গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক ও অর্থনীতিবিদ ড. রেজা কিবরিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দেন। এ সময় তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন মির্জা ফখরুল। উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ।
ফখরুল বলেন, দেশের অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি সংস্কার কমিশন কাজ করছে। এসব কমিশনের মাধ্যমে দলগুলো সংস্কারের সনদে সই করেছে।
তিনি বলেন, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে। প্রস্তুতিও সেইভাবেই চলছে। আমরা আশাবাদী দেশের মানুষ এই সুযোগে প্রতিনিধিত্বশীল পার্লামেন্ট গঠন করবেন।’
তিনি আরও দাবি করেন, বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে জানে দায়িত্ব পেলে দলটি দেশকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক কাঠামো ও সমৃদ্ধ অর্থনীতির পথে নিয়ে যেতে পারবে।
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে জানতে চাইলে মহাসচিব বলেন, তিনি অত্যন্ত অসুস্থ এবং এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকদের নেতৃত্বে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে চিকিৎসা চলছে। ‘আমরা তার সুস্থতা কামনা করছি। দেশবাসীও তার জন্য দোয়া করছেন।
