খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া চাইলেন তামিম ইকবাল

খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া চাইলেন তামিম ইকবাল
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দ্রুত আরোগ্য কামনায় রাজধানীর গুলশানে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) বাদ জোহর ‘আমরা বিএনপি পরিবার’র উদ্যোগে গুলশানের আজাদ মসজিদে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
বিএনপি নেতাদের পাশাপাশি সাধারণ মুসল্লি ও এলাকাবাসীর অংশগ্রহণে দোয়া মাহফিলের পরিবেশ ছিল আবেগঘন। দোয়ার আগে ও পরে তামিম ইকবালসহ অংশগ্রহণকারীরা দেশনেত্রীর জন্য সবার কাছে দোয়া কামনা করেন।
পরে মসজিদ প্রাঙ্গণ, বনানী কবরস্থান ও গুলশান সোসাইটি জামে মসজিদ এলাকায় দুস্থ, পথশিশু ও হতদরিদ্র মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।
দোয়া মাহফিলে বিএনপি চেয়ারপারসনের বিশেষ সহকারী অ্যাডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল, ‘আমরা বিএনপি পরিবার’র আহ্বায়ক ও বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য আতিকুর রহমান রুমন, সদস্য সচিব কৃষিবিদ মোকছেদুল মোমিন মিথুন, সদস্য শাকিল আহমেদ, ফরহাদ আলী সজীবসহ সংগঠনের অন্য সদস্যরা অংশ নেন।
এছাড়া এসময় কাতার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম সাজু, গুলশান থানা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শাহজাহান কবির, ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের যুগ্ম সম্পাদক হাসনাইন নাহিয়ান সজীব, বনানী থানা বিএনপি নেতা সাইয়াম সিকান্দার পাপ্পু, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা মিসবাউল আলম ও শোয়াইব হোসেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নেতা মশিউর রহমান মহান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
দোয়া মাহফিলে বক্তারা বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা শুধু বিএনপি নয়, দেশের মানুষেরও প্রত্যাশা। তিনি শারীরিকভাবে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন—এই দোয়া আমরা সবাই মিলে করেছি।
