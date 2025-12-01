খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় নিউমার্কেটে দোয়া মাহফিল

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় নিউমার্কেটে দোয়া মাহফিল
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় রাজধানীর নিউমার্কেটে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) বাদ জোহর নিউমার্কেটের মাদরাসাতুন নাজাত মাদরাসায় এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠন।
দোয়া মাহফিলে বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘ম্যাডামের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও তিনি এখনো শঙ্কামুক্ত নন। দীর্ঘদিন কারাবন্দি অবস্থায় তাকে স্লো পয়জনিং করা হয়েছিল। এর প্রভাব এখনো কাটেনি।’
ব্যারিস্টার অসীম অভিযোগ করে আরও বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার যেভাবে মজলুম নেত্রী খালেদা জিয়ার প্রতি অবিচার করেছে, তা দেখে দেশের মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। তিনি শুধু বিএনপির নেত্রী নন, আজ তিনি পুরো জাতির অভিভাবক।’
তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার অসুস্থতা ঘিরে দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ভেদাভেদ ভুলে দোয়া করছেন। মানুষের ভালোবাসা প্রমাণ করেছে—বেগম খালেদা জিয়াই দেশের অবিসংবাদিত নেত্রী।
অনুষ্ঠানে এতিম শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। দোয়া মাহফিলে নিউমার্কেট থানা ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
