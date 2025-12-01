জাতীয় পার্টি নিয়ে কুসুম কুসুম প্রেম চলবে না: নাসীরুদ্দীন

জাতীয় পার্টি নিয়ে কুসুম কুসুম প্রেম চলবে না: নাসীরুদ্দীন
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, ‘শেখ হাসিনার বিষয়ে আমাদের যে অবস্থান, জামায়াত ও বিএনপিকে জাতীয় পার্টির বিষয়েও একই অবস্থান নিতে হবে। কুসুম কুসুম প্রেম চলবে না।’
সোমবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে এক দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিক্ষোভের কারণে গ্রেফতার হয়ে কারাভোগের পর ২৪ বাংলাদেশির দেশে ফিরে আসা উপলক্ষে এ দোয়ার আয়োজন করা হয়।
নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘নির্বাচনের আগে দেশে ইসলাম এবং অ্যান্টি-ইসলাম গেম হচ্ছে। ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে মুসলিমদের অনুভূতিতে কেউ আঘাত করতে পারবে না এবং আঘাত হানলে তা রুখে দেওয়া হবে। একই সঙ্গে এনসিপি হিন্দুত্ববাদী বা ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি চায় না।’
এনসিপির এ নেতা বলেন, ‘অনেকে বলছেন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নেই। স্বাধীন বাংলাদেশে নিরাপত্তার অন্তরায় কারা, এটা জনগণের সামনে উন্মোচন করা প্রয়োজন।’
বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘গণতন্ত্রকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, বেগম জিয়া সেটি দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই জিয়াউর রহমান এবং বেগম জিয়ার আদর্শ যদি আপনারা বাংলাদেশে উজ্জীবিত রাখতে চান, তাহলে তাদের দেখানো পথেই আপনাদের হাঁটতে হবে। ভারতের কোনো প্রেসক্রিপশন বা বহির্বিশ্বের কোনো প্রেসক্রিপশন বা জাতীয় পার্টির প্রেসক্রিপশন চলবে না।’
নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক দল, কিন্তু তাদের একটা সমস্যা হচ্ছে তারা এখনো সংস্কারের পক্ষে আসেনি। জামায়াতে ইসলামী গণতান্ত্রিক দল না, তারা রেভল্যুশনারি দল, কিন্তু তাদের অনেক ভালো কাজ হয়েছে।’
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক জানান, তারা গণতান্ত্রিক রাজনীতি করতে এবং একই সঙ্গে ভালো কাজ করতে চান। তিনি হুঁশিয়ারি দেন, তাদের মনোনয়ন প্রক্রিয়া চলছে এবং যারা দুর্নীতি-চাঁদাবাজি করেছেন, এমন একজন লোকও এনসিপি থেকে মনোনয়ন পাবেন না।
আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের প্রশংসা করে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘আসিফ নজরুল স্যারের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা করেছি, কিন্তু আরব আমিরাতে কারারুদ্ধ প্রবাসীদের দেশে ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়ায় সব সমালোচনা তুলে নিলাম।’
এনএস/একিউএফ/এমএস