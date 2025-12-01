গণঅভ্যুত্থানের ফসল বিএনপি-জামায়াত সমানভাবে নিচ্ছে: নাহিদ

গণঅভ্যুত্থানের ফসল বিএনপি-জামায়াত সমানভাবে নিচ্ছে: নাহিদ
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ছাত্র–জনতার যৌথ আন্দোলনে গণঅভ্যুত্থান সফল হয়েছে। ফ্যাসিবাদবিরোধী সব রাজনৈতিক দলের ছাত্রনেতারাই রাজপথে অবদান রেখেছেন। কিন্তু অভ্যুত্থানের সুফল ভোগের সময় সবাই এগিয়ে আসছে। বিএনপি-জামায়াতও এটার ফসল সমানভাবে ভোগ করছে এবং আগামী নির্বাচনের জন্যও তারা সেই ধরনের একটা বন্দোবস্ত তৈরি করছে।
জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালে আরব আমিরাতে আটক বাংলাদেশি প্রবাসীদের মুক্তি উপলক্ষে সোমবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বাংলামোটরে দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত শুকরানা ও দোয়া অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।
নাহিদ ইসলাম বলেন, এনসিপি গণঅভ্যুত্থান থেকে উঠে আসা একটি রাজনৈতিক দল। আমরা কখনো বলিনি গণঅভ্যুত্থান এনসিপির। যদিও এমন অভিযোগ অনেকেই করেন। কিন্তু জুলাইয়ের শহীদ পরিবার, আহতদের দায়িত্ব নেওয়ার প্রসঙ্গ আসে কিংবা এ কারাবন্দি প্রবাসীরা এতদিন ধরে রাস্তায় রাস্তায় দৌড়াচ্ছেন, কোনো অফিসে অথবা দলের কাছে গেলে তাদের বলা হতো এটা এনসিপির দায়িত্ব।
সংস্কার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা যেই সংস্কার অগ্রযাত্রা শুরু করেছিলাম, সেখানে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। একটি দল প্রকাশ্যে সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে, আরেকটি দল গোপনে সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। সেজন্য সংস্কার নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছাতে পারিনি।
প্রবাসীদের বিষয়ে নাহিদ বলেন, আরও আগে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। তাদের পরিবারগুলোকে বিভিন্নভাবে কষ্ট করতে হয়েছে। এ প্রবাসীরা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের যোদ্ধা। তাদের মর্যাদা নিশ্চিত করা সবার দায়িত্ব।
তিনি বলেন, সরকার পতন না হলে তারা কোনোদিন মুক্তি পেতো না। নিশ্চিত ঝুঁকি জেনেও তারা রাজপথে নেমেছিল। তাদের অবদান সারাজীবন মনে রাখবো। সরকারের কাছে আবেদন থাকবে, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে নাহিদ বলেন, তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ, সুস্থতা কামনা করি। বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং সার্বভৌমত্বের লড়াইয়ে তার ভূমিকা এ জাতি মনে রাখবে। আশা করবো, তিনি আমাদের মধ্যে আরও অনেকদিন বেঁচে থাকবেন।
এনএস/এমএএইচ/এমএস