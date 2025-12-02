  2. রাজনীতি

গভীর রাতে এভারকেয়ার হাসপাতালে ফখরুল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৫ এএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে গভীর রাতে হাসপাতালে গেছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাতে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি হাসপাতালে পৌঁছান। সেখানে তারা মেডিকেল টিমের সঙ্গে সর্বশেষ শারীরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তবে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যবিষয়ক কোনো মন্তব্যই করেননি মির্জা ফখরুল। নীরব থেকেই রাতের সফর শেষ করেন তিনি।

এর আগে এভারকেয়ার হাসপাতালের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়। প্রধান ফটক ও আশপাশে দেওয়া হয় ব্যারিকেড। দেশি–বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে চলছে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা।

