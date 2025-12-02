আলাল
আমার মায়ের মৃত্যুতেও এতটা অশ্রু ঝরেনি যতটা খালেদা জিয়ার জন্য ঝরছে
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বর্তমান শারীরিক অবস্থা নিয়ে পুরো দেশই ব্যথিত বলে মন্তব্য করেছেন চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের এমন কোনো হৃদয় নেই যেখানে আজ খালেদা জিয়ার জন্য অশ্রু ঝরেনি, হাত তুলে প্রার্থনা করা হয়নি।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জিয়াউর রহমান সমাজ কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।
আলাল বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ঘিরে যেন গোটা দেশের বাতাসও আজ কাঁদছে। দেশের বাইরে যেখানেই বাংলাদেশিরা আছেন- সেখানেও মানুষ তার জন্য দোয়া করছেন। এমন একজন মানুষও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি তার এই অবস্থায় মর্মাহত নন।
তিনি বলেন, এই ভদ্রমহিলা নিজের স্বামী, সন্তান সবাইকে হারিয়েছেন। বহু বছর ধরে আরেক পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতনিদের কাছ থেকেও বঞ্চিত। বাংলাদেশের মানুষকেই তিনি তার পরিবার মনে করেন। পুরো দেশকে তিনি নিজের হৃদয়ের মানচিত্রে এঁকে রেখেছেন।
খালেদা জিয়ার প্রতি গভীর আবেগ জানিয়ে আলাল আরও বলেন, এক কাপড়ে তাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, ছয় বছর কারাগারে রাখা হয়েছে। বিনা চিকিৎসায় কারাগারে থাকতেই আমি আমার নিজের মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম। তখনও অশ্রু এতটা ঝরেনি- যতটা আজ খালেদা জিয়ার জন্য ঝরছে।
আলাল আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের মাকে সুস্থ করে দিন। আপনি শেফা দান করুন। বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণের স্বপ্ন পূরণের জন্য তাকে আবার সুস্থ করে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিন। আপনার চেয়ে বড় চিকিৎসক কেউ নেই।
তিনি আরও বলেন, আজ প্রতিবন্ধী সংগঠনের সদস্য, শিক্ষকসহ সাধারণ মানুষ এই দোয়ায় শরিক হয়েছেন। আমাদের অশ্রুর মূল্য দিন, হে আল্লাহ। আমাদের মাকে বাঁচিয়ে দিন। আমাদের দোয়া কবুল করুন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আয়োজক সংগঠনের সভাপতি গিয়াস উদ্দিন খোকন, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য মাওলানা নেছারুল হক, দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপন সহ সংগঠনটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।
