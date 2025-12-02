খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় ঢাকায় আসছেন যুক্তরাজ্য ও চীনের চিকিৎসকদল

খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় ঢাকায় আসছেন যুক্তরাজ্য ও চীনের চিকিৎসকদল
বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় সহযোগিতা করতে যুক্তরাজ্য ও চীন থেকে পৃথক দুটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদল ঢাকায় আসছেন বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এজেড এম জাহিদ হোসেন।
মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাতে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবীর খান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, খালেদা জিয়া বর্তমানে বসুন্ধরার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার গঠিত মেডিকেল বোর্ডকে আরও অধিকতর সহায়তা দিতে বিদেশি দুটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদল বুধবার (৩ ডিসেম্বর) ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে।
ডা. জাহিদ হোসেনের উদ্ধৃতি দিয়ে শায়রুল কবীর জানান, যুক্তরাজ্য ও চীনের বিশেষজ্ঞরা খালেদা জিয়ার চিকিৎসা মূল্যায়নে মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবেন।
চেয়ারপারসনের পরিবার ও বিএনপির পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে তার দ্রুত আরোগ্যের জন্য দোয়া কামনা করা হয়েছে।
