খালেদা জিয়াকে দেখতে গেলেন জামায়াত আমির

খালেদা জিয়াকে দেখতে গেলেন জামায়াত আমির
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে দেখতে এভারকেয়ার হাসপাতালে গিয়েছেন জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) রাতে হাসপাতালে গিয়ে তিনি খালেদা জিয়ার চিকিৎসার খোঁজখবর নেন।
এসময় তিনি খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন এবং এই কঠিন পরিস্থিতিতে তার পরিবারের সদস্যদের ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।
তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, যেহেতু তিনি এখনো সার্ভাইভ করছেন, আমরা আশা রাখি ও দোয়া করি- তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন ইনশা আল্লাহ।
এসময় তিনি খালেদা জিয়ার আরোগ্য কামনা করেন এবং তার রোগমুক্তির জন্য মহান রবের নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করেন।
সঙ্গতকারণেই হাসপাতালে ভিড় করে শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান এবং তার সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করার আবেদন জানান।
