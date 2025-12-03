চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদল
খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল
বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেছে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদল। মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় আনোয়ারা চাতরিতে এ দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
মিলাদ মাহফিল শেষে মোনাজাতে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে রোগমুক্তির জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়। এছাড়া সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও আরাফাত রহমান কোকোর রুহের মাগফেরাত কামনায় এবং তারেক রহমানের জন্যও বিশেষ দোয়া করা হয়।
দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদল নেতা ইসমাইল বিন মনির, তারেক রহমান, আনিসুর রহমান আনাস, এনামুল হক সজীব, মো. তারেক, আনোয়ারা উপজেলা ছাত্রদল নেতা আবদুল হান্নান, রাশেদ, রিয়াজ উদ্দিন জিকু, মোহাম্মদ সোহেল, রিয়াজ উদ্দিন, ফখরউদ্দীন রাজি, মো. আজগর, আসিফ, মোরশেদ, ওয়াহেদ, আসফি, রোহান, বোয়ালখালী উপজেলা উপজেলা ছাত্রদল নেতা মোহাম্মদ রোকন, সাকিবুল ইসলাম, সালমান খান রিয়াদ, মো. আদনান জাবেদ, মো. রানা, বাঁশখালী উপজেলা উপজেলা ছাত্রদল নেতা মোহাম্মদ মোরশেদ, আক্কাস আলী, জামাল শিকদার, নুরুল আবেদীন প্রমি, মোহাম্মদ আরাফাত, সায়েম, শফিউল আলম, লোহাগড়া উপজেলা ছাত্রদল মোহাম্মদ মারুফ, মাসুম চন্দনাইশ উপজেলা ছাত্রদল আমজাদ হোসেন, আনোয়ারা সরকারি কলেজ ছাত্রদল নেতা শফিউল আলম চৌধুরী, আনিসুর রহমান আরফাত, সি. যুগ্ম সম্পাদক আরফাত সাঈদ মাহিম, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ তারেক, ফাহিম, বটতলী শাহ মোহসেন আউলিয়া কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মিনহাজ উদ্দিন রাকিক, মোহাম্মদ শাওন সহ চট্টগ্রাম দক্ষিণের আওতাধীন বিভিন্ন উপজেলা, পৌরসভা, কলেজ ছাত্রদলের নেতা।
এমডিআইএইচ/এমআরএম/জেআইএম