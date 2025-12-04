খালেদা জিয়া সুস্থ থাকলে সুস্থ থাকবে বাংলাদেশ: দুদু
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়া সুস্থ থাকলে বাংলাদেশ সুস্থ থাকবে। এই মানুষটিকে অনুসরণ করলে গণতন্ত্রকে অনুসরণ করা হয়, স্বাধীনতাকে অনুসরণ করা হয়। তাই বাংলাদেশের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য দেশনেত্রীর সুস্থতা জরুরি। আসুন সবাই তার জন্য দোয়া করি।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জাতীয়তাবাদী কর্মজীবী দলের উদ্যোগে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় এক দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।
দুদু বলেন, খালেদা জিয়া সুস্থ থাকলে বাংলাদেশ সুস্থ থাকবে। এই মানুষটিকে অনুসরণ করলে গণতন্ত্রকে অনুসরণ করা হয়, স্বাধীনতাকে অনুসরণ করা হয়। আমরা যে যেখানেই আছি, আসুন আমরা সবাই তার জন্য দোয়া করি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যারা তার সুস্থতার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছেন, সৃষ্টিকর্তার দরবারে প্রার্থনা করেছেন, আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। দেশের মানুষ যারা তার জন্য দোয়া করেছেন, তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।
তিনি বলেন, খালেদা জিয়া বাংলাদেশের মানুষের জন্য, বাংলাদেশের জনগণের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্বৈরাচার থেকে তিনি বাংলাদেশকে মুক্ত করেছিলেন। মানুষের ভালোবাসা নিয়ে তিনি তিনবার ক্ষমতায় এসেছেন। অথচ সেই মানুষটাই আজ হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। ডাক্তাররা বলছেন, তিনি আগের থেকে এখন কিছুটা ভালো আছেন।
আরও পড়ুন
এভারকেয়ারে যুক্তরাজ্যের চিকিৎসক রিচার্ড বিল, দেখছেন কাগজপত্র
খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত: রিজভী
সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে সাবেক এই সংসদ সদস্য বলেন, আমাদের জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে। তিনিই আমাদের রক্ষা করতে পারেন, সুস্থতা দিতে পারেন। আসুন, আমরা সবাই আল্লাহর কাছে তার সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করি। মহান আল্লাহতা'আলা যেন আমাদের নেত্রী খালেদা জিয়াকে দ্রুত সুস্থ করে দেন।
ছাত্রদলের সাবেক এই সভাপতি বলেন, খালেদা জিয়া আমাদের বাঁচতে শিখিয়েছেন। আমি ছাত্রজীবন থেকে ছাত্রদলের মধ্য দিয়ে রাজনীতি করে আজ যে জায়গায় এসেছি, এই দেশে আমার সবকিছুই তার হাত ধরে। এই মানুষটি গণতন্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি কখনো প্রতিহিংসামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বা কার্যক্রমে ছিলেন না। তিনি কুৎসা পছন্দ করতেন না, নিজেও করতেন না। তিনি কখনো বিদ্বেষী ছিলেন না। এই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের পক্ষে তিনি ক্ষমতার বাইরে থেকেও, আবার ক্ষমতায় থেকেও কাজ করেছেন। সেগুলো ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আল্লাহ যেন তার সুস্থতা নিশ্চিত করেন।
আয়োজক সংগঠনের সভাপতি সালাউদ্দিন খান পিপিএম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যাপক আলমগীর হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা দলের সাংগঠনিক সম্পাদক লায়ন মিয়া মো. আনোয়ার, দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপনসহ সংগঠনটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।
কেএইচ/এএমএ/এমএস