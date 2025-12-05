হামলা-আক্রমণ করে বিদেশিদের হাতে বন্দর দেওয়া যাবে না: সাইফুল হক

হামলা-আক্রমণ করে বিদেশিদের হাতে বন্দর দেওয়া যাবে না: সাইফুল হক
হামলা-আক্রমণ করে বিদেশিদের হাতে বন্দর দেওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক।
তিনি বলেন, নিপীড়ন-নির্যাতনের মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ কনটেইনার টার্মিনাল বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন।
বিবৃতিতে তিনি বৃহস্পতিবার দুপুরে দেশের বন্দর বিদেশি কোম্পানিগুলোর কাছে ইজারা প্রদানের বিরুদ্ধে বামপন্থিদের যমুনা অভিমুখী মিছিলে পুলিশি হামলা ও নেতাকর্মীদের আহত করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।
সাইফুল হক বলেন, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশি সন্ত্রাস ফ্যাসিবাদী আমলের দুঃশাসন ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কথাই মনে করিয়ে দেয়। আজকের পুলিশি আক্রমণে নারীরাও রেহাই পায়নি।
তিনি বলেন, রাজনৈতিক দল বা নাগরিকদের শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ ও মিছিলে হামলা-আক্রমণকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক আজকের এই হামলা-আক্রমণ ও নেতাকর্মীদের আহত করার ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের আইনের আওতায় এনে বিচারের দাবি জানিয়েছেন।
